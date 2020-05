Fratele Margheritei de la Clejani a spus adevărul despre consumul de droguri: „Da, cel mai mare drog…”

22:40

Florin Cîțu a făcut declarații alarmante privind majorarea pensiilor și a subliniat problemele care ar exista în următorii doi ani. Potrivit ministrului Finanţelor Publice, atât instituţiile financiare internaţionale, cât şi agenţiile de rating au arătat că reprezintă un risc major pentru sănătatea economiei. Citește și: Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu: rolul amenzilor nu a fost acela de […] The post Florin Cîțu, declarații îngrijorătoare privind majorarea pensiilor: “Creează probleme…” appeared first on Cancan.ro.