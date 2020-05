Transgaz devine membru asociat în Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România

10:00

Clubul de fotbal FC Argeş solicită, într-un comunicat de presă publicat pe site-ul său oficial, sancţionarea echipei FC Rapid pentru nerespectarea protocolului emis de Ministerul Sănătăţii, mai exact încălcarea dispoziţiei privind distanţarea socială în timpul antrenamentelor."După ce în urmă cu aproape două săptămâni autorităţile au ridicat starea de urgenţă şi au introdus starea de alertă, echipele de fotbal din România au primit undă verde pentru a-şi putea relua antrenamentele cu condiţia respectării normelor de distanţare socială, aşa cum prevede protocolul emis de Ministerul Sănătăţii. Dacă majoritatea cluburilor de Liga a II-a care sunt implicate în lupta pentru promovare au înţeles care sunt regulile şi fac antrenamente în grupuri de câte patru persoane, nu acelaşi lucru se poate spune despre Rapid Bucureşti. Postul Telekom Sport a difuzat imagini de la un antrenament al giuleştenilor în care se poate vedea foarte clar că bucureştenii nu respectă prevederile din acest protocol. Pe imagini se vede clar cum nu mai puţin de 18 persoane sunt comasate pe o jumătate de teren. Imaginile respective care au fost preluate de toate publicaţiile centrale de sport au fost văzute şi de conducătorii celorlalte echipe cu care ''vişinii'' se luptă pentru promovarea în Liga I", se menţionează pe site-ul citat.Preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului FC Argeş, Cristian Gentea, a declarat că dacă Federaţia Română de Fotbal nu va lua măsuri urgente pentru a nu se mai repeta această situaţie ia în calcul inclusiv retragerea echipei din play-off-ul de promovare în Liga I."Sunt total dezamăgit de ce am văzut azi că s-a întâmplat la un antrenament al echipei Rapid Bucureşti. Îmi pare sincer rău că nu am insistat la ultima videoconferinţă ţinută de FRF, să adoptăm nişte măsuri pentru cluburile care nu respectă protocolul la care am aderat toţii, fără excepţie. Cred că ce am văzut pune şi FRF într-o poziţie inconfortabilă faţă de Ministerul Sănătăţii", a spus el."Ne chinuim la Piteşti să punem la dispoziţie 4 terenuri de antrenament, pe toată durata zilei, pentru a fi respectat protocolul, iar Rapid îşi bate joc de noi! Nu ştiu dacă vom promova, am fost cei care am spus imediat că soluţia FRF îndeplineşte principiul de a dezavantaja cât mai puţine cluburi, dar este clar că UTA şi Turris Turnu Măgurele au motive să fie supărate. Nici nu vom accepta ca unii să se considere deasupra celorlalţi, sau chiar deasupra legii. Luăm în calcul chiar retragerea din competiţie dacă nu se iau măsuri" a adăugat Gentea.Federaţia Română de Fotbal a stabilit prin Comitetul de Urgenţă ca la nivelul Ligii a II-a, din cauza pandemiei de COVID-19, să se mai dispute din acest sezon doar un play-off între primele şase echipe din fruntea clasamentului: UTA Arad, CS Mioveni, Turris Turnu Măgurele, FC Argeş, Petrolul Ploieşti şi Rapid.La finalul play-off-ului, primele două echipe vor promova direct, cea de-a treia urmând să dispute un baraj cu formaţia clasată pe locul 12 în Liga I. AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) fcarges-pitesti.ro