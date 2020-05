Izolarea, bat-o vina! Nicolae Guță s-a îngrășat enorm. Ultima imagine i-a șocat pe fanii manelistului

00:00

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini desprinse parcă dintr-un film american, cu fiica mijlocie a latifundiarului din Pipera în rolul principal. Alexandra Becali a răvășit Bucureștiul cu noua ei bijuterie pe patru roți, un Bentley Continental GT W12 First Edition Convertible de aproximativ 300.000 de euro. Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL […] The post Fiica mijlocie a lui Gigi Becali, apariție hollywoodiană la bordul unui Bentley Continental GT W12 First Edition Convertible de 300.000 €. Cu părul în vânt, și-a făcut selfiuri alături de… appeared first on Cancan.ro.