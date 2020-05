Pacienţii internaţi la SJU Piteşti sunt testaţi gratuit pentru SARS-CoV-2; nu se fac teste la cerere

10:50

Portarul Aaron Ramsdale, de la Bournemouth, a anunţat că a fost testat pozitiv la Covid-19, în a doua serie de testări de la club, după ce în prima serie a avut un rezultat negativ, relatează Reuters.Clubul din Premier League a precizat duminică că în a doua serie de teste, unul dintre jucătorii săi a fost testat pozitiv, dar nu i-a dezvăluit identitatea.''Ultimul meu test, din 18 mai, dinainte de a începe antrenamentele, a fost negativ. Aşa că săptămâna trecută, am făcut lucruri obişnuite, am mers la supermarket şi la o benzinărie pentru a-mi face plinul. Am fost atent ca şi în perioada de izolare, dar se pare că am prins boala în drumul către cumpărături'', a declarat Ramsdale pentru The Sun.Portarul de 22 ani susţine că nu are niciun simptom şi că se află acum în izolare: ''Acum am şapte zile de izolare acasă. Nu este evident o situaţie ideală privind antrenamentul. Clubul s-a comportat fantastic. Jucătorii şi în special staff-ul mi-au spus că dacă am nevoie de ceva doar să cer. Lucruri precum cumpărăturile, ei le lasă la uşă''.Bournemouth susţine că facilităţile sale de antrenament sunt un mediu sigur pentru jucători.''În urma respectării stricte a protocoalelor de antrenament impuse pentru reluarea Premier League, baza de antrenament a clubului rămâne un mediu sigur pentru jucători şi staff-ul tehnic, care vor continua să fie testaţi la Covid-19 de două ori pe lună'', se arată în comunicatul lui Bournemouth.Sezonul din Premier League a fost suspendat în luna martie, dar guvernul a permis reluarea competiţiilor sportive pe 1 iunie, în condiţii stricte de siguranţă. Prin Project Restart, Premier League intenţionează să reia meciurile în luna iunie, dar nu a stabilit încă o dată exactă de reluare a meciurilor.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)