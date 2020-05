Super-etapă în Bundesliga » Avancronica intermediarei care poate relansa total lupta la titlu este aici!

08:00

În lipsa existenței unui vaccin noul coronavirus continuă să facă victime peste tot în lume. La nivel mondial au fost confirmate peste 5.463.390 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 și s-a înregistrat un număr total de 344.533 de decese. Singurele metode de combatere a virusului până la acest moment sunt schemele de tratament […] The post Anunț tulburător din partea OMS! Au fost suspendate testele cu medicamentul minune împotriva COVID-19. Care sunt motivele ce au dus la această decizie appeared first on Cancan.ro.