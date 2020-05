Un ministru i-a dat ”țeapă” lui Gâdea! Prezentatorul nu se sasă: ”Îl invit și mâine!”

09:00

Este o zi tristă pentru lumea jurnalismului. Radu Eugeniu Stan a încetat din viață în urma unei boli cumplite, iar vestea cumplită a fost dată chiar de către colegii regretatului jurnalist. Jurnalistul Radu Eugeniu Stan s-a stins din viață după o lungă luptă cu o boală necruțătoare, care până la urmă l-a învins. Vestea tristă […]