Bianca Drăgușanu, primele mărturisiri după ce poliția l-a acuzat pe Victor Slav că a fost prins drogat la volan

Copiii mici nu trebuie să poarte măşti pentru că acestea le pot îngreuna respiraţia şi cresc riscul de sufocare, a declarat Asociaţia de Pediatrie din Japonia, lansând un apel urgent către părinţi. Vezi AICI de la ce vârstă copiii pot purta măști.