Antonia, ce ai vrut să zici, de fapt? Gianina Corondan critică dur un vers dintr-o piesă a iubitei lui Alex Velea: „Nu ai cum să inventezi tu apa caldă”

12:10

Margherita de la Clejani și-a pus vecinii în cap! Oamenii au răbufnit și au chemat Poliția. Nu mai suportau zgomotul pe care îl făcea vedeta, în creierii nopții. Recent, Margherita de la Clejani s-a mutat singură într-un cartier rezidențial dintr-o zonă centrală a Capitalei. Într-un timp scurt, însă, artista a reușit să-și pună vecinii în […] The post Margherita de la Clejani și-a pus vecinii în cap! Oamenii au chemat Poliția: ”La 3 dimineața se aud zgomote din apartamentul ei” appeared first on Cancan.ro.