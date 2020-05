Imagini de neconceput. Un drum din județul Alba a fost acoperit complet cu gheață. FOTO

14:00

Leo de la Strehaia a făcut o gafă de zile mari, iar ipostaza în care a apărut recent l-a adus în centrul unor glume nesărate. Peste 14.000 de oameni au văzut filmarea care “i-a pătat” imaginea de bogătaș și toți internauții au râs când au auzit un anumit sunet pe înregistrare. Citește și: Cum arată, de […] The post Leo de la Strehaia, gafă de zile mari! Tot Internetul a râs de el după ce s-a auzit asta pe filmarea lui | VIDEO appeared first on Cancan.ro.