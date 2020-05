Coronavirus: Peste 2.000 de noi cazuri în Regatul Unit şi 134 noi decese

16:50

Scriitoarea britanică J.K. Rowling va publica gratuit online un basm intitulat ''The Ickabog'' destinat copiilor nevoiţi să stea în izolare la domiciliu din cauza pandemiei de COVID-19, primul capitol urmând să fie publicat marţi, informează Reuters.''În urmă cu peste 10 ani, am scris o poveste de sine stătătoare intitulată 'The Ickabog''', a spus Rowling. ''Până foarte recent, singurele persoane care au auzit povestea 'The Ickabog' au fost cei doi copii mai mici ai mei''.Autoarea seriei de romane fantasy ''Harry Potter'' a spus că manuscrisul povestirii, scris în cea mai mare parte de mână, era depozitat în pod până în urmă cu câteva săptămâni. Scriitoarea a mai precizat că a rescris anumite părţi în ultimele săptămâni.''Am decis să public 'The Ickabog' gratuit online, astfel încât copiii nevoiţi să stea în izolare la domiciliu sau chiar cei care au revenit la şcoală în aceste vremuri bizare şi tulburi să o poată citi sau să le-o citească cineva'', a spus scriitoarea.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: J.K. Rowling / Facebook