Ministrul Sănătății confirmă cea mai așteptată veste de români. Când se vor redeschide terasele și barurile

16:10

Karmen Minune a fost criticată pentru că familia ei s-a testat pentru coronavirus. Cum le-a răspuns artista răutăcioșilor. Karmen Minune a trecut, recent, printr-o situație neplăcută. Artista a ajuns la spital cu fiica ei, iar apoi a decis ca toata familia să fie testată pentru COVID-19. Acest lucru, însă, nu a fost privit cu ochi […] The post Karmen Minune, criticată pentru că familia ei s-a testat pentru coronavirus: ”Oamenii cu bani…” appeared first on Cancan.ro.