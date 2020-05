S-a reluat procesul pentru cea mai mare avere lăsată prin testament în România. În joc este uriașa sumă de…

17:40

Anunțul făcut de Gabriela Firea! STB introduce plata cu cardul în autobuze. Primarul Capitalei a declarat că proiectul este funcțional pe liniile Expres 780, 783 și 784, urmând ca, în cel mult o lună, să fie extins pe toate celelalte linii deservite de noile vehicule. ”Plata calatoriei cu autobuzul, direct cu ajutorul cardului bancar! Bucurestenii beneficiaza […] The post Anunțul făcut de Gabriela Firea! STB introduce plata cu cardul în autobuze appeared first on Cancan.ro.