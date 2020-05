Donald Trump acuză Twitter că "se amestecă" în prezidenţialele americane

21:40

Festivalul Internaţional de Film de la Cannes a fost anulat, iar desfăşurarea evenimentelor cinematografice din septembrie de la Veneţia şi Toronto este sub semnul incertitudinii, dar în această săptămână, cinefilii vor avea parte de experienţa unui festival de film din confortul propriilor locuinţe, informează Reuters.Festivalul ''We Are One: A Global Film Festival'', care se va desfăşura timp de zece zile începând de vineri pe platforma YouTube, va include filme noi, dar şi producţii clasice, discuţii cu regizori, muzică şi reprezentaţii de comedie selectate de specialişti din echipa a 21 de festivaluri printre care cele de la Berlin, Cannes, Veneţia, Toronto şi New York.Pandemia de coronavirus a determinat anularea a numeroase evenimente culturale, în cadrul cărora aveau de obicei loc lansările peliculelor independente.''We Are One'' va difuza online peste 100 de filme din 35 de ţări. Programul include premiera mondială a documentarului ''Iron Hammer'', despre fosta jucătoare de volei chineză, deţinătoare a titlului olimpic ''Jenny'' Lang Ping, discuţii cu regizorii BongJoon Ho şi Guillermo del Toro, precum şi un eveniment care marchează cea de-a 20 reuniunea aniversară a distribuţiei peliculei ''Almost Famous''.''Veţi avea posibilitatea de a urmări premiera unui film, iar în timpul premierei, cineaştii vor apărea şi vor face câte o prezentare. După vizionare, vor fi discuţii'', a spus Jane Rosenthal, organizatoarea acestui eveniment global.Rosenthal a declarat că nu doreşte doar să celebreze arta filmului, ci să se adreseze şi unor oameni care nu au mai participat niciodată la un festival de film.Aceasta a spus că s-a inspirat din Festivalul de film Tribeca, lansat de Rosenthal şi actorul Robert De Niro în 2002, pentru a anima sudul Manhattan-ului după atacurile de la 11 septembrie 2001 de la World Trade Center.''Cu toţii ne aflăm pe plan global în acelaşi loc, cu excepţia faptului că acest (coronavirus) este o situaţie chiar mai dificilă. Nu ne putem aduna fizic. Aşa că am început să mă gândesc cum am putea să reunim oamenii într-o perioadă dificilă'', a spus el.Deşi festivalul va fi difuzat în mod gratuit, privitorii vor fi rugaţi să doneze în beneficiul Fondului de solidaritate anti-COVID-19 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)