Marcel Vela: Anumiți colegi ai opoziției și-au dorit să condimenteze ședința spre deliciul presei

Calendar ortodox 27 mai. Sfantul Ioan Rusul s-a nascut intr-un sat din Rusia, in jurul anului 1690. Sfantul Ioan Rusul a participat ca soldat in razboiul rusilor impotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de catre tatari in luptele pentru dezrobirea Azofului si vandut unui ofiter superior turc.