Alexandru Cumpănașu a luat foc în cazul Caracal: ”Este știre falsă că fetele sunt căutate!”

19:20

A trecut prin multe greutăți, a pierdut în ultimul an oameni dragi, însă Dumnezeu a răsplătit-o cu o minune care a făcut-o să uite de toate relele din viața ei. Sânziana Buruiană este cea mai fericită, căci poartă în pântece cel de-al doilea copil. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, focoasa blondină a povestit totul despre frumoasa […] The post Sânziana Buruiană trăiește din nou miracolul sarcinii. „M-am gândit că Dumnezeu poate îmi trimite înapoi pe…” appeared first on Cancan.ro.