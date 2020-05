Spectacolul continuă și astăzi în Zweite » 11 goluri marcate în deschiderea rundei a 28-a!

22:40

Prin intermediul unui comunicat de presă, compania aeriană Air France a anunțat luni că de la începutul lunii iunie va relua zborurile pe ruta Bucureşti-Paris, după o pauză de aproximativ două luni. Potrivit companiei franceze, programul de zbor include, într-o primă etapă, operarea unei singure curse pe săptămână, urmând să crească succesiv la 3, respectiv […]