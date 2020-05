Aproximativ două treimi dintre companiile din România nu au redus costurile cu angajaţii în starea de urgenţă (sondaj)

10:20

"Lupta" ("The Fight") este o carte de non-ficţiune, semnată de jurnalistul şi romancierul american Norman Mailer (1923-2007), potrivit projectmailer.net.Lucrarea, care a fost publicată în 1975, este o relatare cât se poate de completă a ceea ce mulţi au considerat a fi "Meciul secolului", confruntarea dintre cei doi boxeri afro-americani Muhammad Ali şi George Foreman, desfăşurată la 30 octombrie 1974. Supranumit "Rumble in the jungle" (Bătaie în junglă), duelul dintre cei doi s-a disputat pe stadionul "20 mai" din Kinshasa, Zair, actualmente Republica Democratică Congo.Norman Mailer a rămas în istoria literaturii ca fiind, alături de Truman Capote, inventator al "noului jurnalism", denumit şi "non-ficţiune creativă". Astfel, relatările sale jurnalistice, obiective şi bazate pe fapte reale, sunt îmbinate cu procedee şi tehnici literare. De exemplu, naratorul devine personaj şi parte a relatării, iar aceasta este mult mai detaliată şi intensă decât ar putea fi un reportaj obişnuit."Lupta" este un exemplu reprezentativ de "nou jurnalism", Mailer transformând meciul dintre cei doi giganţi ai boxului într-un adevărat roman. Cititorul are ocazia să afle informaţii inedite din taberele celor doi pugilişti, modul în care s-au pregătit pentru confruntare, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic, activităţile celor din staff-ul fiecăruia etc. Mailer descrie până şi filosofia şi principiile de viaţă ale populaţiei locale, adunate sub numele "Filosofia Bantu".Pe lângă cei doi protagonişti, personaje ale cărţii sunt Drew Bundini Brown, Larry Holmes, Sugar Ray Robinson, Don King sau Angelo Dundee.Memorabile au rămas şi paginile în care autorul conversează cu un alt mare reporter sportiv al vremii, George Plimpton, corespondent al publicaţiei "Sports Illustrated".Scriitorul Norman Mailer s-a născut la Long Branch, New Jersey. A intrat la Universitatea Harvard în 1939, unde a studiat ingineria aeronautică. La Harvard, a scris prima sa povestire, la vârsta de 18 ani. După absolvire, în 1943, s-a înrolat în armata americană şi a fost trimis în Filipine în cel de-Al Doilea Război Mondial, experienţă reflectată în capodopera sa, romanul ''The Naked And The Dead'' (1948), considerat a fi primul roman postmodern. După publicarea romanului pleacă la Sorbona pentru continuarea studiilor. Au urmat ''Barbary Shore'' (1951) şi ''The Deer Park'' (1955).Printre lucrările sale se numără: ''The Presidential Papers'' (1963), ''An American Dream'' (1965), ''Why Are We in Vietnam?'' (1967), ''Armies of the Night'' (1968, distins cu Premiul Pulitzer şi cu ''National Book Award''), ''Miami and the Siege of Chicago'' (1968), ''Of a Fire on the Moon'' (1970), ''The Prisoner of Sex'' (1971), ''Marilyn'' (1973), ''The Fight'' (1975), ''The Executioner's Song'' (1979, distins cu Premiul Pulitzer) etc.A scris numeroase recenzii de cărţi şi eseuri publicate în ''The New York Review of Books'' şi ''Dissent Magazine''. În 1968, a fost distins cu Premiul George Polk pentru reportaje publicate în revista ''Harper's''. În 1967, a fost arestat pentru implicare în demonstraţiile organizate împotriva războiului din Vietnam.Mailer a avut şase mariaje şi cinci copii. În 2005, a scris, împreună cu fiul său, John Buffalo Mailer, cartea ''The Big Empty''. În 2007, Editura ''Random House'' i-a publicat ultimul roman, ''The Castle in the Forest''. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Irina Giurgiu)