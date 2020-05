Gestul care te lasă cu ochii în lacrimi! Un cuplu de medici și-a anulat nunta, pentru a trata bolnavii de COVID-19. Cei doi nu și-au văzut fiica de o lună

09:10

Veste uriașă pentru fanii lui Alex Mitriță! Fostul căpitan al oltenilor, legitimat în prezent la New York FC va deveni tătic pentru prima dată. Soția lui, frumoasa Alesia, va aduce pe lume o fetiță! Alex Mitriță, fostul căpitan de la CS U Craiova nu are parte de bucurii doar cu mingea la picior, ci și […]