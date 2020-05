Două tramvaie s-au ciocnit frontal în Capitală. 7 persoane au fost rănite

10:00

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, este plin de bani acum, grație unei pasiuni: mașinile! Dar înainte nu avea un leuț în buzunare și, după cum mărturisește, erau zile când nu avea ce să mănânce.