Consiliul Judeţean Ilfov a început acţiunile de combatere a ambroziei

Proiectul filmului de acţiune cu Tom Cruise realizat în spaţiu se pare că merge mai departe, iar regizorul peliculei ''The Bourne Identity'', Doug Liman, se va alătura acestuia, informează miercuri The Independent.La 4 mai, site-ul de specialitate Deadline anunţa că Tom Cruise lucrează la un nou proiect cinematografic, alături de Elon Musk, fondatorul Tesla, şi de NASA, pentru a filma prima sa peliculă de ficţiune în spaţiul cosmic.O zi mai târziu, agenţia spaţială americană NASA a confirmat informaţia. "NASA este încântată să lucreze cu Tom Cruise la un film la bordul Staţiei Spaţiale!", a scris pe Twitter administratorul NASA, Jim Bridenstine. NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020 Potrivit Deadline, Liman, care a colaborat cu Tom Cruise la filmele ''Edge of Tomorrow'' şi ''American Made'', a avut un rol esenţial la dezvoltarea acestui proiect. Liman şi Cruise ''au conceput totul împreună, Liman scriind prima schiţă a scenariului şi lucrând la producţie alături de Cruise", conform Deadline.Atât Cruise cât şi Liman trebuie să încheie însă lucrul la proiectele în curs înainte de a începe colaborarea la noul thriller filmat în spaţiu, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit.Proiectul va implica, inevitabil, o perioadă extinsă de preproducţie, inclusiv de instruire a distribuţiei şi echipajului.Tom Cruise este celebru pentru faptul că efectuează o mare parte dintre scenele periculoase în care joacă.În timpul filmărilor la ''Mission: Impossible - Fallout'' el şi-a fracturat glezna când a sărit de pe un acoperiş pe altul, aminteşte The Independent.Filmările la "Mission: Impossible 7" din Italia, cu Tom Cruise în rolul principal, au fost suspendate în luna februarie din cauza pandemiei de coronavirus.Lansarea în cinematografe a continuării peliculei "Top Gun", tot cu Tom Cruise în rol principal, a fost amânată pentru luna decembrie.Pandemia a obligat amânarea lansărilor următoarelor două filme din franciza "Mission: Impossible", astfel că primul va ajunge pe marile ecrane la sfârşitul anului 2021, iar cel de-al doilea de abia la sfârşitul lui 2022. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) Tom Cruise/Facebook