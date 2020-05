Cum arată Sara Carbonero, la un an după ce a fost diagnosticată cu o boală teribilă. Jurnalista e soția fostului mare portar Iker Casillas

Soţia fostului fotbalist Iker Casillas, jurnalista Sara Carbonero, 35 de ani, a încheiat chimioterapia, tratament pe care l-a urmat ca măsură de prevenţie după ce a fost diagnosticată cu cancer ovarian în urmă cu un an, a scris jurnalul iberic As. Sara Carbonero a arătat pe o rețea de socializare noul ei look. Jurnalista s-a […]

