România, lovită de tornade. Anunțul apocaliptic al unui climatolog: „Ați văzut covorul de grindină…”

12:20

Situația disperată în care se află două polițiste a dus la lansarea unui apel de ajutor către toți colegii în uniformă din țară. Un gest emoționant a venit imediat din Argeș, unde colegii celor două tinere s-au mobilizat rapid și au donat sânge pentru ele. Andreea și Elena sunt internate în spital și au primit […] The post Gest emoționant al polițiștilor din Argeș. Au donat sânge pentru colegele lor, diagnosticate cu o boală cruntă appeared first on Cancan.ro.