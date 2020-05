Cum au fost prinși interlopii din Giurgiu cu valută falsă. „Directoru” l-a plătit pe un măcelar cu lire contrafăcute și…

12:50

Două tramvaie, de pe liniile 7 și 11, s-au ciocnit frontal în zona Șura Mare din Capitală. În urma impactului, 7 persoane au fost rănite. 7 persoane au fost rănite, iar la fața locului s-au deplasat patru echipaje SMURD și o autospecială pentru victime multiple. Trei dintre victime au fost transportate la Spitalul Badagascar din […] The post Două tramvaie s-au ciocnit frontal în Capitală. 7 persoane au fost rănite appeared first on Cancan.ro.