Marcel Ciolacu, veste extraordinară pentru agricultorii români în vreme de secetă și epidemie de coronavirus: “Astăzi, am votat o lege prin care…”

13:20

Speak și Ștefania, cunoscută drept Libelula, s-au întâlnit cu Sorin Bontea, nimeni altul decât cel care le-a suflat, alături de Răzvan Fodor, premiul cel mare la ”Asia Express”. Cei trei au rememorat fazele fierbinți din timpul realityshow-ului atât de îndrăgit de telespectatori. CITEȘTE ȘI: ȘTEFANIA L-A BĂTUT PE SPEAK, IAR IMAGINILE AU AJUNS PE INTERNET. „REGINA” […] The post ”Libelula” a vrut să-i dea cu adidasul în cap! Ce i-a spus Speak lui Bontea de a scos-o din pepeni VIDEO appeared first on Cancan.ro.