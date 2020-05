Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a respins acţiunea lui Liviu Dragnea împotriva Comisiei Europene

18:10

Pandemia de Covid-19 a produs modificări în percepţia românilor asupra riscurilor şi în comportamentul de consum chiar dacă 63% dintre cei cu vârsta peste 18 ani au declarat că au venituri similare celor dinaintea decretării stării de urgenţă şi mai mult de jumătate spun că au economii pentru a se descurca, potrivit celui mai recent Barometru UNSAR-IRES.Conform datelor din Barometru, citate într-un comunicat UNSAR remis miercuri AGERPRES, 63% dintre românii de peste 18 ani au declarat că au venituri similare celor dinaintea decretării stării de urgenţă, în timp 28% dintre ei au acum venituri mai mici. În categoria de vârstă 18-50 ani, proporţia românilor ale căror venituri au rămas la fel este de 49%, în timp ce ponderea românilor cu venituri în scădere se situează la 38%."Drept consecinţă, cei mai mulţi români declară că îşi vor tempera cheltuielile şi vor amâna achiziţiile în următoarea perioadă: 60% dintre cei de peste 18 ani afirmă că nu vor mai cumpăra electrocasnice, 57% spun că nu vor mai achiziţiona un autoturism, iar 54% nu vor mai merge în vacanţe în străinătate anul acesta. În pofida contextului cu riscuri sporite, nici asigurările nu sunt ferite de aceste tendinţe, fiind menţionate printre categoriile de cheltuieli ce pot fi reduse", precizează sursa citată.În acelaşi timp, conform studiului, 31% dintre români sunt acum mai interesaţi de asigurarea locuinţei, 28% sunt mai interesaţi de produsele de asigurare voluntare de sănătate, iar o cincime (20%) au o deschidere mai mare faţă de soluţii de protecţie financiară care acoperă şomajul."Pe fondul reducerii veniturilor sau schimbării situaţiei ocupaţionale, pandemia de COVID-19 a produs modificări în percepţia românilor asupra riscurilor şi în comportamentul de consum, arată datele celui mai recent Barometru UNSAR-IRES. Rezultatele complete ale cercetării sociologice anuale realizate de IRES - Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie, la solicitarea UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România, vor fi publicate în luna iunie a acestui an", se mai arată în comunicatul citat.Din punct de vedere al stabilităţii financiare, peste jumătate dintre românii de peste 18 ani (55%) declară că au economii pentru a se descurca în următoarea perioadă (faţă de 63% dintre cei aflaţi în intervalul 18-50 ani). O proporţie mai redusă, de 31%, consideră chiar că vor economisi, date fiind cheltuielile mai mici sau amânate. Printre instrumentele financiare de economisire preferate de români (18-50 ani) care au fost cel mai des menţionate se numără depozitul bancar, cumpărarea de valută şi încheierea unei poliţe de asigurare de viaţă cu componentă de economisire."2020 e un an total atipic pentru fiecare dintre noi, iar Barometrul UNSAR-IRES a fost extins pentru a răspunde inclusiv unor întrebări care urmăresc provocările cu care se confruntă românii în noul context şi care ne preocupă pe toţi. Misiunea noastră - de a informa corespunzător românii cu privire la riscuri şi asigurări - este dublată, anul acesta, de consolidarea eforturilor comune, ale întregii economii, pentru a răspunde cât mai bine la efectele generate de pandemie şi pentru a sprijini demersurile de relansare economică", a declarat Adrian Marin, preşedintele UNSAR.Studiul a fost realizat de către IRES, la solicitarea UNSAR, în luna mai 2020, pe un eşantion de bază de 1.309 persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani şi un eşantion de screening de 2.555 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), cu o eroare maximă tolerată de ą2,7% pentru eşantionul de bază şi de ą2% pentru eşantionul de screening.Înfiinţată în 1994, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 20 de companii de profil care deţin o pondere de aproximativ 80% din piaţa locală de asigurări. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federaţiei asigurătorilor şi reasigurătorilor europeni - Insurance Europe.Înfiinţat în 2009, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie - IRES activează pe piaţa de cercetare din România şi funcţionează ca un think tank independent, o parte dintre studiile şi proiectele dezvoltate fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societăţii româneşti. IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). AGERPRES/(AS - autor: Andreea Marinescu, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dãdârlat)