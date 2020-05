Anunțul făcut de ANSVSA! Măsurarea temperaturii nu va fi obligatorie pentru clienții teraselor

14:40

Efectele secundare ale pandemiei de coronavirus au început să se vadă. În această perioadă, programele de imunizare au avut de suferit. Bebelușii sunt predispuși să facă boli grave, cum ar fi poliomielită. Părinții s-au temut să îi ducă pe cei mici. Astfel, cel puțin 80 de milioane de copii riscă să moară de alte boli, […] The post Efectele secundare ale pandemiei de COVID-19. Peste 80 de milioane de copii, inclusiv din România, sunt în pericol appeared first on Cancan.ro.