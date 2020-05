Raport sumbru al SUA. Producţia de grâu din România va scădea până la nivelul de acum cinci ani

Producţia medie de grâu la hectar în România va fi în acest an de doar 3,8 tone, adică cu aproximativ 14% sub media ultimilor cinci ani, potrivit estimărilor Departamentului pentru Agricultură al SUA, citate de Economica.net. Scăderea producţiei din acest an e cauzat de seceta profundă şi lipsa irigaţiilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)