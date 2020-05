Încă patru români au pierdut lupta cu noul coronavirus. Bilanțul total urcă la 1227 de victime

16:00

Mercy Kajuma Birungi, o tânără de 24 de ani din Uganda, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost găsită moartă într-o cameră de cămin. Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, in rem. Tânăra era studentă în anul întâi la masterat, fiind găsită moartă în camera de cămin unde era cazată. […] The post Nepoata unui președinte de stat, descoperită moartă în Timișoara. Cum au găsit-o salvatorii într-o cameră de cămin appeared first on Cancan.ro.