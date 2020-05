Reacția primarului Daniel Tudorache după ce Tribunalul Bucureşti a suspendat avizul de mediu pentru PUZ în Pădurea Băneasa şi în Herăstrău

17:20

Weekend-ul trecut milioane de musulmani din întreaga lume au sărbătorit sfârșitul lunii sfinte a Ramadanului. Moment ce se marchează de obicei printr-o rugăciune comună, la care participă mii de oameni. Însă pandemia de coronavirus a împiedicat, în acest an multe dintre manifestările religioase, în cadrul cărora păstrarea distanței sociale este aproape imposibilă. Însă, pentru că […] The post Rugăciune într-o parcare Ikea, din Germania! Sute de musulmani s-au adunat în cadrul ceremoniei. Care sunt motivele pentru care au ales acest loc appeared first on Cancan.ro.