Nou focar de pestă porcină africană în Timiş

20:15

Producţia medie de grâu la hectar în România va fi în acest an de doar 3,8 tone, adică cu aproximativ 14% sub media ultimilor cinci ani, potrivit estimărilor Departamentului pentru Agricultură al SUA, citate de Economica.net. Scăderea producţiei din acest an e cauzat de seceta profundă şi lipsa irigaţiilor.