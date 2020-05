Raed Arafat, vești mult așteptate în vreme de coronavirus în România: “Numărul cazurilor este stabil”. Când se vor redeschide mall-urile

18:00

Marcel Ciolacu a dat azi o veste extraordinară agricultorilor români în vreme secetă și de epidemie de coronavirus. După lungi dezbateri în plenul Camerei Deputaților, a fost votată legea prin care fermierii primesc despăgubiri pentru secetă, dar și amânarea ratelor pentru cei afectați de seceta pedologică. Ca să se aplice însă legea, aceasta mai trebuie […] The post Marcel Ciolacu, veste extraordinară pentru agricultorii români în vreme de secetă și epidemie de coronavirus: “Astăzi, am votat o lege prin care…” appeared first on Cancan.ro.