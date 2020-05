Fiica lui Cornel Galeș și fiii Ilenei Ciuculete reiau lupta pentru avere. Primul pas este…

19:10

În această după-amiază de miercuri a fost stare de alertă în Călărași! Un băiat de 12 ani a rămas captiv într-un leagăn, iar la scurt timp după ce a fost dată alarma la serviciul unic de urgență 112, pompierii au intervenit ca să-l elibereze. Misiunea lor a fost una delicată, însă, din fericire, s-a încheiat