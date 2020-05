Lascăr Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai, a murit, la 98 de ani: legături cu sportul în tinerețe

20:00

Transferul definitiv al lui Ianis Hagi (21 de ani) a fost anunțat astăzi de Rangers. Internaționalul român a vorbit despre relația specială pe care o are cu antrenorul Steven Gerrard (39 de ani). Înainte de a lăuda calitățile antrenorului Gerrard, Ianis a explicat că nu are probleme cu accentul englezesc al fostului mijlocaș din Liverpool. În schimb, Hagi Jr. are probleme de comunicare cu localnicii din Glasgow.„Înțeleg tot (n.r. de la Gerrard). ...