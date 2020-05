A murit Lascăr Duiliu Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai: ”L-a cunoscut pe Regele Mihai în anii formării sale educaţionale”

19:50

Femeia de 53 de ani rănită vineri în după-amiază explozia de la Uzina Mecanică Cugir, în județul Alba, a murit la spital, din cauza arsurilor grave. Surse medicale informează că victima a decedat în noaptea de marți spre miercuri într-un spital din Capitală. Femeia avea arsuri pe 70% din corp. După deflagrație, femeia a fost […]