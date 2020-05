Clienţii teraselor scapă de măsurarea temperaturii. Ce reguli rămân valabile

04:15

Cu toţii am întâlnit de-a lungul vieţii persoane pe care le-am condiderat „dificile“, prin prisma faptului că nu am putut stabili cu ele o comunicare eficientă sau o relaţie firească. Uneori, am făcut eforturi să le înţelegem, alteori nu, dar de cele mai multe ori ne-am simţit depăşiţi în faţa lor.