Vicepremierul Raluca Turcan, anunț de ultimă oră: ”S-a semnat ordinul care permite reluarea producțiilor cinematografice. Va fi analizată posibilitatea spectacolelor în aer liber”

22:40

Oana și Viorel Lis au trecut printr-o sperietură îngrozitoare. Cei doi au fost puși în real pericol din cauza unui motiv bizar. O scurgere de gaze i-a făcut să tragă o sperietură îngrozitoare. Oana și Viorel Lis formează unul dintre cele mai simpatice și longevive cupluri din showbiz. În ciuda diferenție de vârstă, cei doi […] The post Oana și Viorel Lis au trecut prin clipe de groază! „Câteva nopți nu am dormit din cauza asta. Mi-era frică…era să sar cu blocul în aer” appeared first on Cancan.ro.