Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de tranzacţionare de joi

Primul ventilator românesc pentru cazuri de insuficienţă respiratorie care a fost conceput, începând din luna martie, de un grup de ingineri din Târgu Mureş şi Cluj-Napoca, a trecut de primele teste efectuate pe animale de experiment de talie medie, la Centrul de Simulare şi Abilităţi Practice a Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMFST) "George Emil Palade"."Apreciem foarte mult paşii care s-au făcut până acum, acest prototip a trecut deja o serie de faze importante la nivelul centrului de simulare şi astăzi începe o evaluare superioară pe organisme vii, în cadrului Centrului de Chirurgie Experimentală. Este un proiect care are nevoie de rafinare în continuare, dar am toată speranţa că aceşti oameni implicaţi direct în proiect au şi inteligenţa şi imaginaţia necesară pentru ca proiectul să aibă finalitatea pe care să ne bucure pe fiecare dintre noi", a declarat rectorul UMFST Târgu Mureş, Leonard Azamfirei.Iniţiatorul proiectului, Răzvan Corneliu Popa, administratorul companiei Gaze Industriale Mureş, a arătat că ideea născută în luna martie - atunci când s-a constatat că spitalele din ţară nu deţin suficiente aparate de ventilare mecanică, la începutul manifestării accelerate a pandemiei de coronavirus şi în România - a prins contur în doar trei săptămâni, iar în urma numeroaselor teste, prototipul a fost mereu îmbunătăţit.Răzvan Corneliu Popa a ţinut să sublinieze aportul deosebit pe care l-au avut în acest proiect medicii militari şi civili din Târgu Mureş şi din Braşov, precum şi specialiştii în teste de laborator ai UMFST Târgu Mureş."Am reuşit să mai depăşim o etapă, am încheiat un parteneriat cu UMFST Târgu Mureş, avem un parteneriat solid care pe de o parte ne responsabilizează, iar pe de altă parte ne şi onorează. (...) Astăzi avem testare pe animal viu, respectiv pe oaie, sperăm ca testele să meargă bine. Sper ca ventilatorul să satisfacă rigorile şi cerinţele celor de la UMFST şi ale medicilor de la ATI în general şi etapa să se deruleze cu succes. Am mai avut câteva testări pe animal viu (de mici dimensiuni) şi pe om, mai avem parteneriate cu spitalul din Oradea. Testele au decurs destul de bine, ni s-au cerut anumite îmbunătăţiri, le-am făcut pe toate şi sperăm să se deruleze cu succes şi sper cât mai repede să începem producţia", a declarat iniţiatorul proiectului.El a precizat că, între timp, echipa sa a depus şi o cerere de finanţare la Guvernul României şi că, dacă proiectul primului ventilator românesc pentru secţiile de ATI va avea succes, acesta va fi lansat în producţie, mai ales că sunt foarte multe solicitări venite din partea spitalelor din ţară."Avem o cerere de finanţare depusă la un apel de proiecte lansat de Guvernul României, depindem foarte mult şi timing-ul nostru depinde de acest proiect de finanţare. Dacă proiectul nostru va fi declarat câştigător şi vom semna contractul săptămâna viitoare, undeva pe 6 iunie este anunţată semnarea contractului, atunci vom accelera cu paşi foarte, foarte repezi spre lansarea în producţie. Avem deja parţial documentaţia pentru omologare elaborată, mai aşteptăm ultimele modificări şi depindem de testarea de astăzi. Dacă totul merge bine, eu sper ca în maxim două luni să lansăm în fabricaţie. Avem multe solicitări de parteneriate pentru producţie, numărul de echipamente pe care le vom produce depinde de aceste parteneriate şi pot să spun că vom putea satisface întreaga cerere la nivel intern până la sfârşitul anului, urmând să ne adresăm şi pieţelor internaţionale", a mai declarat Răzvan Corneliu Popa.Experimentul a fost condus de şefa de lucrări la disciplina de Fiziopatologie a UMFST Târgu Mureş, Bianca Grigorescu, medic primar ATI, care a prezentat eficienţa acestor teste şi în ce constau ele."În acest moment, animalul nostru de experienţă a fost trecut de pe un aparat de ventilaţie omologat, funcţionabil, construit de o firmă cunoscută pe piaţa de aparatură medicală. Am început testarea pe noul prototip pe care noi îl perfectăm în acest moment. Acest aparat pe care îl vedeţi în testare este unul care funcţionează cu un amestec de gaze care este furnizat de reţeaua spitalului, este un amestec de aer comprimat şi oxigen, furnizat printr-o priză rapidă. Acest aparat are capacitatea, în acest moment, de a funcţiona şi pe butelii de gaze care pot fi puse pe suportul aparatului şi astfel îl fac foarte uşor mobilizabil, împreună cu pacientul, dacă acesta este necesar să fie mutat dintr-o încăpere în alta în diverse scopuri medicale sau pentru investigaţii. Aparatul nostru funcţionează în două moduri de ventilaţie, în mod de presiune şi de volum, în acest moment îl controlăm în mod volum. Aşteptăm să vedem ce se întâmplă şi cum va evolua în următoarele minute. Evident că funcţionalitatea aparatului o testăm prin evaluarea gazometriei sangvine din sângele arterial al animalului de experienţă, comparativ cu probe luate în timp ce animalul este ventilat cu aparatul standard omologat pe care îl folosim pentru anestezie şi cu prototipul testat de noi", a precizat Bianca Grigorescu.Ea a subliniat că acest experiment face parte dintr-un proiect al UMFST Târgu Mureş - perfecţionarea şi dezvoltarea unui prototip de ventilator care să fie foarte larg disponibil pentru pacienţii cu insuficienţă respiratorie acută, care necesită protezare de cale aeriană şi ventilaţie mecanică."În actualul context al pandemiei SARS-CoV-2, acest lucru a ieşit foarte tare în evidenţă prin faptul că, fiind o situaţie medicală absolut imprevizibilă, numărul utilizat de rutină al acestor aparate de ventilaţie a crescut exponenţial şi astfel au apărut probleme de logistică în manageriatul spitalelor. Evident că, din punctul nostru de vedere, ca medici de terapie intensivă, acest lucru are un impact foarte mare pentru că ne pun de multe ori în imposibilitatea de a salva viaţa pacienţilor, lucru care este deosebit de frustrant pentru cei care sunt practicieni şi nu numai. Acest aparat ne ajută să ventilăm pacienţii care au nevoie de protezare mecanică-respiratorie, în două moduri, în presiune şi în volum, în parametri adaptaţi necesităţilor fiecărui caz în parte", a mai afirmat Bianca Grigorescu.Testul a fost efectuat pe o oaie, care a fost iniţial ventilată mecanic pe un aparat omologat şi care există deja pe piaţa medicală şi este folosit cu succes de ani de zile. După ce s-a recoltat gazometrie sanguină, animalul de experienţă, în aceleaşi condiţii de laborator, a fost trecut pe noul prototip, pe care au fost setaţi aceiaşi parametri de ventilaţie."Pentru reuşita unui astfel de experiment este foarte important ca animalul de experienţă să fie clinic sănătos, să nu prezinte niciun tip de patologie. Aceste animale au fost ţinute în condiţii de laborator aclimatizate şi pregătite pentru această intervenţie conform protocoalelor în vigoare. Şi după procedură vom evalua din nou structurile pulmonare prin efectuare unor radiografii seriate pulmonare, tocmai pentru a vedea dacă există sau nu eventuale leziuni", a mai spus Bianca Grigorescu.Din echipa de testare a făcut parte şi medicul veterinar Bogdan Cordoş, care a precizat că acest tip de experiment nu afectează în niciun fel sănătatea animalului, respectiv a oii, care este cea mai apropiată fiziologic de om."Oaia începe să se trezească... Am testat ventilatorul produs de o firmă locală şi sperăm că în continuare şi testele ulterioare vor fi la fel de bune ca şi acesta, să îl testăm pe operaţiile experimentale pe care le vom face în alte proiecte. Înainte să fie testat pe oameni, trebuie să urmeze nişte etape. Momentan l-am testat pe un animal, am testat doar o anestezie. Ulterior va trebui să îl testăm pe operaţiile pe care le facem în mod obişnuit în alte proiecte, pe sistem nervos, pe aparat circulator, cardiac. Ca anatomie, oaia este mai apropiată fiziologic de om şi este destul de uşor de lucrat faţă de alte animale de talie medie, de exemplu cu porcii este un pic mai greu de lucrat", a subliniat medicul veterinar.Acesta a precizat că prin animalele de experienţă trebuie simulate cât mai bine condiţiile care au loc în patologia omului şi atunci, oaia folosită la testarea aparatului de ventilaţie, în vârstă de 8 ani, ar copia perfect condiţiile unui om ajuns la vârsta de 50-60 de ani, categoria de risc."Şi atunci încercăm să copiem cât mai mult acest date încă de la începutul proiectului. Când aplicăm pentru un proiect, deja ştim cam ce categorie de vârstă, ce tip de animal de studiu. Acelaşi studiu l-am început prima oară pe şoareci, apoi pe şobolani, după aceea am trecut pe oi. Sunt şi aici nişte etape pe care trebuie să le respectăm, proiectele durează ani de zile", a mai arătat Bogdan Cordoş.Ideea proiectului pentru acest ventilator pulmonar românesc a încolţit în mintea antreprenorului din Târgu Mureş, Răzvan Corneliu Popa, care a constatat că mulţi dintre cei care şi-au pierdut viaţa din cauza noului coronavirus au decedat din cauza lipsei se oxigen."Am auzit că avem pacienţi care mor din lipsă de oxigen şi am încercat să ne dăm seama cum putem face ca oxigenul pe care îl furnizăm serviciilor de ambulanţă şi spitalelor să ajungă direct la pacient. Ne-am dat seama că există o lipsă de astfel de echipamente pe piaţă şi am iniţiat o discuţie cu un un prieten de-al meu, inginer, şi am constituit rapid un grup de lucru, pentru a pune bazele acestui proiect. Proiectul a căpătat repede contur, a căpătat sens, grupul de lucru s-a dovedit a fi extrem de eficient şi imediat am reuşit să obţinem trei variante de ventilator mecanic, pe care le-am comparat între ele şi am ales una dintre acestea. La scurt timp după ce am început să producem prima variantă, ne-am dat seama că nu funcţiona la modul la care ne doream şi am renunţat la ea, încercând varianta a doua. Cum se întâmplă adesea în cercetare, nici aceasta nu s-a ridicat la parametrii pe care i-am dorit şi ne-am îndreptat spre o a treia variantă, cu care ne-am prezentat în faţa comisiei de omologare, a primit aviz pozitiv şi va fi testată pe pacienţi umani", a declarat Răzvan Corneliu Popa.Firma mureşeană care a dezvoltat acest proiect îmbuteliază oxigen şi dioxid de carbon, produce gheaţă carbonică şi comercializează toată gama de gaze industriale şi a fost nevoită să îşi restrângă activitatea din cauza epidemiei de COVID-19, pentru a-şi proteja colaboratorii şi angajaţii. 