(Publicitate) Anvelomag este partener Vianor și vinde anvelope Nokian la prețuri fără egal

Parlamentul chinez a adoptat joi legea securităţii naţionale pentru Hong Kong, o măsură fără precedent, care are rolul de a sufoca protestele din teritoriul semi-autonom și de a-l aduce pe acesta sub controlul cât mai ferm al Beijingului, scriu The Guardian și BBC News. Legea votată de Congresul Naţional al Poporului din China, organul legislativ […]