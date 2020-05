Dinamo își securizează poarta. Saeid Heidarirad rămâne în Ștefan cel Mare!

12:00

Neluț Roșu (26 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Gaz Metan, a traversat o perioadă dificilă în ultimele luni, când clubul din Mediaș a luat decizia ca toți angajații să intre în șomaj tehnic pe perioada stării de urgență din România.„De când e starea de urgență, am luat 1.400 de lei pe lună. Am fost să îi fac vaccinul celui mic și am plătit 800 de lei. De acum înainte o să ne gândim mai bine când facem anumite investiții. ...