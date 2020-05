Viorica și Ioniță de la Clejani au ajuns la capătul puterii din cauza copiilor: ”Le e frică să nu…”

11:50

Tribunalul Bucureşti a suspendat avizul de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Sector 1, dar această decizie va fi contestată în instanță, a anunțat primarul Setorului 1, Daniel Tudorache, potrivit GÂNDUL.RO. Subiectul ”Pădurea Băneasa & Parcul Herăstrău” a fost prezentat distorsionat în mass-media de către Nicușor Dan – candidat la Primăria Capitalei – și europarlamentarul […] The post PUZ Sector 1 și Pădurea Băneasa. Dezinformare marca Nicușor Dan și Clothilde Armand. Primarul Daniel Tudorache: ”Eu salvez pădurea!” appeared first on Cancan.ro.