VIDEO Iohannis: Examenele naţionale - desfăşurate fizic, cum au fost planificate; o a doua sesiune de Evaluare Naţională - pe 29 iunie

Cum să atragi populaţia să doneze sânge, pe de-o parte şi cum să te dezvolţi prin atragerea de donaţii din partea unor companii private, pe de altă parte - aşa s-ar putea rezuma povestea de succes a Centrului de Transfuzii (CTS) Sălaj, o instituţie ce a adus micul judeţ din nord-vestul României pe primul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de donatori de sânge, raportat la populaţia judeţului.Activitatea Centrului de Transfuzii (CTS) Sălaj, reflectată în numărul de donatori, a crescut cu circa 25% în ultimii patru ani, graţie unor investiţii private care au permis modernizarea sediului şi achiziţionarea de aparatură de ultimă generaţie.De la o centrifugă second-hand, la donaţii de peste 240.000 de lei din partea unei singure companiiAproape 9.000 de donatori au trecut pragul, în 2019, Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj, ducând judeţul pe unul din primele locuri din ţară ca grad de implicare al donatorilor. O poveste de succes începută în urmă cu patru ani, atunci când la conducerea instituţiei venea, din mediul privat, doctorul Cristina Ilieş, o persoană ce a înţeles în scurt timp că dezvoltarea centrului se poate face doar cu sprijinul mediului economic privat din judeţ."Eu sunt la conducere Centrului din vara anului 2016, deci de aproape patru ani. În momentul în care am venit, aparatura era una veche, din 1990, depăşită din toate punctele de vedere, şi fizic şi moral. Mi-am dat seama că avem nevoie de aparatură nouă pentru o activitate performantă şi am început 'să bat' calea corectă, a bugetului de stat, pentru că noi ţinem de Ministerul Sănătăţii. Această cale este destul de grea şi de anevoioasă. Probabil şi pentru că suntem la capăt de ţară şi 'strigătul' nostru e auzit greu la minister, lucrurile s-au mişcat încet spre deloc. Atunci am abordat o altă cale. Am apelat la spaţiul privat din Sălaj, pentru că nu aveam nimic de pierdut. Din fericire pentru noi, aici am găsit înţelegere şi au început investiţiile în Centrul Transfuzii. Mai întâi mai timid, iar apoi cu o anvergură pe care nici eu n-am crezut că se poate realiza, în primul rând datorită celui mare investitor pe care l-am găsit în Sălaj, respectiv Tenaris Silcotub, care ne-a ajutat în achiziţionarea unor aparaturi de ultimă generaţie. Asta a dus la o creştere a performanţelor activităţii noastre, la îmbunătăţirea calităţii produselor, la scurtarea timpilor de lucru şi, într-un final, la nişte produse de calitate administrate pacienţilor de pe patul de spital", a precizat, pentru AGERPRES, Cristina Ilieş. Foto: (c) Sebastian Olaru/AGERPRES Potrivit acesteia, din cei peste 240.000 de lei donaţi de compania menţionată, în două tranşe, cu ajutorul Crucii Roşii Sălaj s-a achiziţionat o centrifugă de podea pentru pungi, prin care capacitatea de procesare a centrului a crescut cu 50%, în condiţiile în care aici exista doar o centrifugă din anii '90, şi aceea veche, primită de la un alt centru de transfuzii din ţară. De asemenea, din respectivele donaţii s-au mai achiziţionat o centrifugă pentru eprubete, o bancă de sânge, un frigider pentru reactivi şi un aparat de recoltare de sânge."Sănătatea oricărei comunităţi este condiţia esenţială pentru un nivel de trai bun. Compania noastră susţine, de mai bine de un deceniu, programe în sănătate având în principal beneficiar Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Din 2018 am stabilit un parteneriat şi cu Centrul de Transfuzii Sălaj - campanii pentru donări de sânge şi dotări cu aparatură medicală, cu intenţia de impact pozitiv în sănătatea comunităţii şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor medicale. Este de apreciat determinarea, proactivitatea şi implicarea managerului Centrului de Transfuzii, care înţelege importanţa asumării rolului sau şi nevoia în a atrage fonduri private. Invesţitiile noastre au rezultate doar dacă şi comunitatea va veni în număr tot mai mare să doneze. Responsabilitatea socială a sălăjenilor este de apreciat (4% donatori versus 1,7% în România), însă este de dorit ca rata donatorilor să crească, dată fiind media la nivel european de 7% (Danemarca - 10%, Germania - 6%, Olanda - 8 %, Franţa - 6%, Anglia - 9%)", a declarat, pentru AGERPES, Codruţa Hodrea, reprezentant al Tenaris Silcotub.Efortul de dezvoltare a Centrului de Transfuzii Sălaj a fost sprijinit şi de alte companii private, locale şi naţionale (Michelin, Fundaţia Vodafone, Multicom, Cento Trans, Europan) care au ajutat la renovarea parţială a sediului instituţiei, dar şi la realizarea unor campanii locale pentru creşterea numărului de donatori.Desigur, "lupta" nu s-a încheiat, continuă pentru că mereu mai e nevoie de aparatură performantă, dar şi de alte lucrări de reabilitare ale clădirii în care centrul funcţionează, imobilul având o vechime de peste şapte decenii. Foto: (c) Sebastian Olaru/AGERPRES Buget anual de investiţii suficient pentru trei pipeteMinisterul Sănătăţii a lăsat centrele de transfuzii din România, în ultimii ani, într-un "con de umbră", este de părere Cristina Ilieş, care adaugă că acest sector este unul strategic şi are nevoie de investiţii şi din partea statului."Un centru de transfuzii este un punct strategic în sistemul medical şi pentru siguranţa naţională. Medicina transfuzională şi centrele de transfuzii au stat aşa, într-un 'con de umbră' - prea puţin cunoscute, prea puţin băgate înseamnă, prea puţine investiţii s-au făcut în centrele de transfuzii. (...) S-a investit foarte mult în SMURD - foarte bine, în unităţile de primire urgenţe - extraordinar de bine, în secţiile de terapie intensivă - fenomenal, dar e nevoie de sânge. Chiar dacă victima unui accident ajunge în două minute la terapie intensivă, dacă nu este sânge, totul este degeaba. Ministrul şi Ministerul Sănătăţii ar trebui să-şi îndrepte atenţia şi spre centrele de transfuzii şi să vadă importanţa activităţii de la acest nivel", subliniază directorul CTS Sălaj.Poate cel mai bun exemplu despre alocarea resurselor din partea statului este bugetul de investiţii al instituţiei pentru 2019, în sumă de 10.000 de lei, din care s-a reuşit achiziţionarea a trei pipete semiautomate pentru laborator.Creştere cu 25% a numărului de donatori"Activitatea dintr-un centru de transfuzii înseamnă colectare, testare, procesare şi livrare de componente sanguine. Asta însemnând că noi recoltăm sânge de la donatori, îl testăm din punct de vedere al maladiilor care se transmit prin sânge, îl procesăm, rezultând componente sanguine - nu se administrează primitorului sânge integral, ci componente sanguine, îl stocăm şi îl livrăm, atunci când este nevoie, spitalelor din judeţ şi din ţară. Suntem o mână de oameni la Centrul de Transfuzii. Mai exact, când am venit eu în 2016 eram 12 persoane angajate, acum am rămas doar 10, cu câţiva colaboratori externi. Deci o mână de oameni care fac o treabă foarte, foarte bună", spune Cristina Ilieş. Foto: (c) Sebastian Olaru/AGERPRES Dacă pui pasiune în ceea ce faci şi dacă eşti perseverent, rezultatele nu au cum să nu apară. Numărul donatorilor de la CTS Sălaj a crescut constant în ultimii ani, cel mai spectaculos salt fiind cel din 20017, când au venit să doneze cu peste 1.500 de persoane mai mult ca în anul precedent. Dacă la finalul anului 2016 erau 6.966 de donatori, la finalul lui 2019 s-a ajuns la 9.594 de donatori, reprezentând o creştere cu 25%. Munca echipei de la CTS Sălaj a dus judeţul pe primul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de donatori, raportaţi la totalul populaţie. Concret, peste 4% din populaţia judeţului a donat sânge, în anul 2019, în condiţiile în care media naţională este mai mică de 2%."Aş vrea să sensibilizez populaţia să vină să doneze sânge, pentru că am întâlnit foarte multe cazuri în care donatorii veneau pentru cineva anume, care avea nevoie de sânge în acel moment. Să ştiţi că de fiecare dată este pentru cineva, indiferent dacă îl cunoaşteţi sau nu, dacă vă este rudă sau nu. Cred că sentimentul cel mai frumos pe care poate să-l încerce cineva este acela că a întins o mână de ajutor cuiva care are nevoie. În 14 iunie este Ziua Internaţională a Donatorul de sânge. Noi o să o sărbătorim la Centrul de Transfuzii în 15 iunie, pregătind o surpriză pentru cei care ne trec pragul în acea zi, să doneze sânge. Pe această cale, îi invit să doneze cât mai mulţi", precizează Cristina Ilieş, director Centrul de Transfuzii Sanguine Sălaj.Cristina Ilieş şi-ar dori ca numărul de donatori ai centrului în acest an să ajungă la 10.000, în condiţiile în care sângele recoltat în Sălaj ajunge la spitale din Cluj Napoca, Timişoara, Bucureşti, Hunedoara, Baia Mare sau Satu Mare."Am încercat să abordăm donatorul din toate direcţiile. În primul rând, am încercat să-l educăm, să transmitem populaţiei ce înseamnă să fii donator şi care sunt avantajele donării de sânge şi pentru asta m-am adresat tinerilor din licee, încercând să facem o educaţie, timidă, recunosc, la acest nivel. Ei au înţeles şi au venit în număr foarte mare. Cred cu tărie că ar fi benefic un parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, să începem o educaţie, probabil inclusă în orele de dirigenţie pentru a ne creşte generaţiile următoare cât mai bine informate în acest sens. Apoi ne-am adresat unor asociaţii care au fost foarte receptive, angajaţilor unor companii private - Hanna Instruments şi Michelin şi ai primăriei din Zalău. Toate aceste lucruri se reflectă în creşterea numărului de donatori şi a calităţii lor", susţine directorul CTS Sălaj. Foto: (c) Sebastian Olaru/AGERPRES CTS Sălaj este, nu în ultimul rând, un important centru care colaborează cu Registrul naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoetice, începând cu 2018. Până la 30 aprilie 2020, din Sălaj s-au înscris un număr de 1.256 de donatori, prima solicitare de donare pentru o persoană din acest judeţ având loc nu cu mult timp în urmă. Donatorul de celule stem cu număr 22 de la nivel naţional, care a donat şi care a salvat o viaţă, a fost din Sălaj. Un pacient cu leucemie a fost salvat datorită acestui donator.Tot la centrul din Zalău se poate recolta plasmă plasmă hiper-imună de la pacienţii vindecaţi de COVID-19. Încă nu a existat nicio solicitare, probabil şi datorită faptul că în Sălaj nu există atât de multe persoane infectate şi nici mulţi pacienţi la terapie intensivă.A dona sânge înseamnă a salva vieţiPentru Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj ziua de miercuri, 27 mai, a fost una istorică, deoarece 55 de donatori i-au trecut pragul, un record absolut al ultimilor ani, cu atât mai mult de apreciat cu cât e unul stabilit într-o perioadă de restricţii dată de stare de alertă existentă la nivel naţional.Marius are 39 de ani, este agent de vânzări şi este şi el un donator cu vechi state de plată şi răspunde la apel ori de câte ori sângele lui este necesar pentru a salva o viaţă. De această dată este vorba de viaţa unui coleg de muncă, pentru care s-au mobilizat pentru a dona sânge 15 persoane."Avem un coleg, agent de vânzări, care are nevoie de sânge pentru că a avut o operaţie şi încercăm să-l ajutăm. Vin să donez de câte ori este nevoie. Sunt o persoană implicată şi social şi vreau să ajut comunitatea, atât cât pot. La Centru sunt foarte bine primit, doamnele care fac recoltarea sunt foarte drăguţe şi mă simt bine. Autorităţile probabil că ar putea ajuta mai mult Centrul de Transfuzii, să nu facem lucruri doar pe afară, unde să vadă lumea trei panseluţe, ci să fie ajutate şi instituţiile care au nevoie", spune Marius.Maria are aceeaşi vârstă, lucrează la a companie locală şi vine periodic să doneze sânge, în ultimii doi ani. Întrebată de ce face acest gest umanitar, răspunde simplu: "Să salvez o viaţă". Pentru că, mai presus de toate, a dona sânge înseamnă a salva vieţi, iar din sângele recoltat la o donare se pot salva nu una, ci trei vieţi. Foto: (c) Sebastian Olaru/AGERPRES Aşa cum precizează şi Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, deocamdată nu s-a descoperit un înlocuitor al sângelui, aşa că donarea este singura soluţie pentru a putea face faţă nevoilor de sânge şi elemente ale sângelui necesare terapeuticii transfuzionale. Medicii şi chirurgii se bazează pe donarea de sânge pentru a efectua, în fiecare zi, o serie de intervenţii care salvează viaţa oamenilor sau o prelungesc. AGERPRES / (A, AS - autor: Sebastian Olaru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)