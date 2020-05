Loredana Groza, cu sânii pe afară, la aproape 50 de ani! A purtat cel mai adânc decolteu, iar fanii au luat-o razna

14:40

Criminalul. care l-a împușcat pe Cezar Iulian Oancea, în vârstă de 21 de ani, în scara unui bloc din Bacău, a fost prins în Franța, lângă Paris, unde se pare că a fugit după ce l-a executat cu sânge rece pe tânărul băcăuan. Suspectul va fi adus în țară, unde există deja un mandat de […]