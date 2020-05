Alertă ANM de ultimă oră: România, lovită de furtuni violente! Care sunt zonele vizate de fenomenele extreme

16:20

Cum o cheamă, de fapt, pe Margherita de la Clejani. Puțini sunt cei care știu numele real al vedetei. Margherita de la Clejani a provocat un accident, sâmbătă dimineață. Lumea shovbiz-ului românesc s-a cutremurat când oamenii legii au testat-o pe vedetă cu aparatul Drug Test, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Vedeta a fost pusă la […]