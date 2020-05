EFEMERIDE ASTRONOMICE - 29 mai

00:20

Ordonanţa prin care am exceptat de la vânzarea obligatorie pe bursa OPCOM a curentului electric produs în centralele noi a impulsionat investiţiile, consideră ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."În Ordonanţa pe care am dat-o săptămâna trecută, prin care am exceptat de la vânzarea obligatorie pe bursa OPCOM a curentului electric produs în centralele noi, practic am dat un boom investiţiilor. Nu ştiţi cât de multe solicitări au început să vină la minister de la investitori din afară care doresc să investească în România. Până acum nu puteai să te finanţezi pe contracte de vânzare în avans a energiei electrice pe care urma să o produci în România. Modificând legislaţia, am dat un boost (impuls, n.r.) şi vom avea foarte multe investiţii private în România", a afirmat Popescu joi seara, la B1 TV.Pe de altă parte, ministrul de resort a reafirmat că, în urmă cu câteva săptămâni, a solicitat o strategie clară de investiţii pentru fiecare companie din energie din portofoliul Ministerului Economiei, cu dată limită de aprobare în Adunările Generale ale Acţionarilor 15 iunie."Mi-au venit strategiile. Le-am mai spus un lucru: de exemplu la Hidroelectrica să nu vină cu proiecte de investiţii din anii 90, de pe vremea lui Ceauşescu, să le finalizeze, că acelea nu se iau în calcul. Vreau să leg indicatorii de performanţă ai managerilor de realizarea acestor investiţii. Hidroelectrica a venit cu un program de investiţii în jur de 25 de miliarde de lei. Cu ferme eoliene offshore în Marea Neagră. Deci au văzut că pot să gândească. Vin şi cu proiecte pe hidrogen. Vin şi cu centrale cu panouri solare pe baraje", a precizat Virgil Popescu.Potrivit ministrului de resort, şi Romgaz a venit cu un plan de investiţii de aproximativ 15 miliarde de lei care probabil vineri va fi aprobat în Consiliul de Administraţie şi care are şi componente de hidrogen şi de energie solară.El a precizat, în context, că a sugerat companiilor să intre pe piaţa de furnizare şi a arătat că, până la sfârşitul anului, o să fie producători români care intră şi pe piaţa de furnizare."Le-am mai spus un lucru: cred că trebuie să intraţi pe piaţa de furnizare. Vă plângeţi la mine că ANRE vă dă un regulament prin care vă ia energia ieftină. De ce nu intraţi voi direct pe piaţa de furnizare să daţi voi mai ieftin curentul către cetăţeanul român. Şi atunci câştigaţi mai mult. Nu mai trebuie să daţi la furnizor cu preţ mic. Daţi cu preţ mai mare, dar suficient de mic pentru clientul casnic. (...) Până la sfârşitul anului o să vedem producători români care intră şi pe piaţa de furnizare. Pentru că nu e suficient să fii comod, să spui că îţi realizezi planul de producţie, că faci atâţia gigawaţi de energie electrică şi ai cui să le vinzi că ţi-i iau furnizorii care, pe altă parte, vând către populaţie sau către clienţii industriali. Nu. Intră pe piaţa de furnizare, esti brand, ai preţul în mână, poţi să vinzi foarte bine şi tu către piaţa de furnizare", a precizat ministrul citat.Producătorii vor putea încheia contracte bilaterale în afara pieţei centralizate, la preţuri negociate, cu respectarea regulilor de concurenţă, pentru energia electrică provenită de la noi capacităţi energetice de producţie, puse în funcţiune după data de 1 iunie 2020, după ce Guvernul a modificat, în 14 mai, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale."Astăzi am adoptat o Ordonanţă de Urgenţă foarte importantă, prin care am făcut o serie de modificări la Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale pentru a permite ANRE să reglementeze pentru a doua perioadă a anului 2020, de la 1 iulie, pentru a respecta calendarul agreat cu Comisia Europeană de dereglementare a preţurilor la energie şi gaze naturale de la 1 ianuarie 2021. A doua parte a modificării are legătură şi cu programul de guvernare liberal, de a stimula investiţiile noi în producţia de energie electrică. Prin obligativitatea tuturor de a vinde prin piaţa centralizată (OPCOM) investitorii străini nu puteau să investească în România, cu contracte de vânzare anticipată. Am adoptat astăzi noi articole prin care permitem derogare pentru investiţiile noi, după data de 1 iulie 2020", a declarat la momentul respectiv ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.