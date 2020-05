Autoutilitară lovită de tren în județul Olt. Bilanțul victimelor

21:00

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. din Neamț au efectuat cercetări într-un dosar penal de pornografie infantilă, fiind puse în executare șase mandate de aducere. Trei tineri au fost reținuți. La data de 27 mai a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T. – B.T. Neamț, […]