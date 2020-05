Oamenii interlopului Ghenosu au ajuns pe mâna polițiștilor! Sunt vizați într-un dosar de…

23:20

Finala Românii au talent va avea loc vineri, pe 29 mai 2020. Din cauza pandemiei de coronavirus, concurenții din acest an își vor prezenta numerele artistice într-o modalitate inedită, cum nu s-a mai văzut până acum. Ediția foarte specială Românii au talent, marea finală, va fi difuzată pe 29 mai 2020, de la ora 20:30.