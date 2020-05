Tragedie în Galați. Un copil și părinții lui au murit în urma unui cumplit accident rutier

00:10

Celebrul latifundiar din Pipera a devenit, peste noapte, de nerecunoscut. Patronul de la FCSB și-a schimbat radical look-ul. Atât de scurt n-a fost tuns, probabil, nici când era elev. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini nemaivăzute cu Gigi Becali. Este, fără doar și poate, unul dintre cei mai efervescenți milionari de la noi din țară. […] The post Gigi Becali și-a schimbat total look-ul. Atât de scurt n-a fost tuns, probabil, nici la școală appeared first on Cancan.ro.