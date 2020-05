Stuttgart câștigă în extremis cu HSV și urcă pe loc de promovare!

07:40

Daria Radionova n-a mai rezistat și a răbufnit! Noua iubită a lui Alex Bodi a transmis un mesaj dur pe contul ei de Instagram. Șatena a atacat-o subtil, ce-i drept, și pe Bianca Drăgușanu. Zilele trecute, CANCAN.RO a aflat, de la specialiștii în domeniu, faptul că Daria Radionova a optat pentru liposucție, injectarea grăsimii în […]