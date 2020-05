Orban: Din discuţiile cu managementul Renault România nu am tras nicio concluzie privitor la intenţia unor concedieri

12:00

Distribuţia trilogiei ''The Lord of the Rings'' (Stăpânul Inelelor) se va reuni duminică în cadrul seriei de discuţii online din izolare intitulată ''Reunited Apart'', difuzată pe YouTube şi organizată de actorul Josh Gad, relatează vineri agenţia DPA.Josh Gad, vocea din spatele personajului Olaf din "Frozen", a anunţat într-un trailer difuzat miercuri că la reuniunea specială vor participa Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Orlando Bloom şi chiar şi Ian McKellen. Aclamata trilogie ''The Lord of the Rings'', realizată de Peter Jackson după romanul fantastic al scriitorului J.R.R. Tolkien, a fost lansată între 2001 şi 2003.Trailerul ''Reunited Apart'' nu menţionează prezenţa actorului Andy Serkis, care a interpretat personajul Gollum din aceste filme, însă actorul şi regizorul a citit luna aceasta, online, fără întrerupere, romanul ''The Hobbit'' (''Hobbitul'') de J.R.R. Tolkien, în cadrul unui demers caritabil.Pe perioada crizei provocată de noul coronavirus, Gad a găzduit întâlniri virtuale memorabile cu vedete din filme îndrăgite, precum ''The Goonies'', ''Back to the Future'' şi ''Splash''.AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Mihaela Moise, editor online: Irina Giurgiu)