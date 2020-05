Andreea Bălan, noi dezvăluiri despre divorțul de George Burcea: ”Schimbarea de comportament a soțului meu…”

09:00

Tensiunile din familiile românești s-au intensificat în această perioadă, când, din cauza izolării, cetățenii au fost nevoiți să stea în case. Pe perioada stării de urgență, numărul apelurilor care reclamă cazuri de violență domestică a crescut de două ori mai mult, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Acest fenomen de violență în familie accentuează […]